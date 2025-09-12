«Ювентус» рассматривает нападающего «МЮ» на замену Влаховичу — Tuttosport

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович с высокой долей вероятности покинет туринский клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него истечёт срок действия контракта. В связи с этим «Старая синьора» рассматривает вариант с подписанием нового нападающего. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский гранд изучает кандидатуру нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, которого, как подчёркивается, не очень высоко оценивает главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим.

Зиркзее перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

