Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Торпедо — Волга, результат матча 12 сентября 2025, счет 2:3, 10-й тур Первой лиги 2025/2026

Московское «Торпедо» проиграло «Волге», пропустив три мяча после 76-й минуты
Завершился матч 10-го тура Лиги Pari, в котором встречались московское «Торпедо» и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 3
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Юшин – 33'     1:1 Воронин – 77'     1:2 Каменщиков – 79'     2:2 Каштанов – 83'     2:3 Новиков – 90+2'    

Первый гол в матче был забит на 33-й минуте. Отличился нападающий «Торпедо» Александр Юшин. На 77-й минуте форвард «Волги» Евгений Воронин сравнял счёт. Спустя две минуты Дмитрий Каменщиков вывел гостей вперёд. На 83-й минуте автозаводцы получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал новичок команды Алексей Каштанов. Победу «Волге» принёс гол Данила Новикова на 90+2-й минуте.

После этой победы в активе «Волги» стало 11 очков. Команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с шестью очками находится на 16-й строчке.

