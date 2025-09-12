Московское «Торпедо» проиграло «Волге», пропустив три мяча после 76-й минуты

Завершился матч 10-го тура Лиги Pari, в котором встречались московское «Торпедо» и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2.
Первый гол в матче был забит на 33-й минуте. Отличился нападающий «Торпедо» Александр Юшин. На 77-й минуте форвард «Волги» Евгений Воронин сравнял счёт. Спустя две минуты Дмитрий Каменщиков вывел гостей вперёд. На 83-й минуте автозаводцы получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал новичок команды Алексей Каштанов. Победу «Волге» принёс гол Данила Новикова на 90+2-й минуте.
После этой победы в активе «Волги» стало 11 очков. Команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с шестью очками находится на 16-й строчке.
- 12 сентября 2025
-
22:12
-
22:04
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:41
-
21:30
-
21:28
-
21:23
-
21:21
-
21:11
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:33
-
20:31
-
20:31
-
20:30
-
20:19
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:00
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:47
-
19:32