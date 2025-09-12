Московское «Торпедо» проиграло «Волге», пропустив три мяча после 76-й минуты

Завершился матч 10-го тура Лиги Pari, в котором встречались московское «Торпедо» и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Первый гол в матче был забит на 33-й минуте. Отличился нападающий «Торпедо» Александр Юшин. На 77-й минуте форвард «Волги» Евгений Воронин сравнял счёт. Спустя две минуты Дмитрий Каменщиков вывел гостей вперёд. На 83-й минуте автозаводцы получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал новичок команды Алексей Каштанов. Победу «Волге» принёс гол Данила Новикова на 90+2-й минуте.

После этой победы в активе «Волги» стало 11 очков. Команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с шестью очками находится на 16-й строчке.