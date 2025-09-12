Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 12 сентября, календарь, таблица

В пятницу, 12 сентября, состоялся один матч в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча чемпионата России 12 сентября:

«Рубин» — «Динамо» Махачкала — 1:0.

8-й тур РПЛ продолжится в субботу, 13 сентября, четырьмя матчами. Оставшиеся три игры пройдут в воскресенье, 14 сентября. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», у которого 16 набранных очков в семи встречах. По 15 очков в своём активе имеют занимающие второе и третье место московский ЦСКА и калининградская «Балтика». В зоне вылета находятся «Пари НН» и «Сочи», набравшие три и одно очко соответственно.