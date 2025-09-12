Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил о переходе форварда Зе Турбо в клуб из Израиля на правах аренды

«Пари НН» объявил о переходе форварда Зе Турбо в клуб из Израиля на правах аренды
Комментарии

«Пари Нижний Новгород» в телеграм-канале объявил о переходе 28-летнего нападающего Зе Турбо в израильский «Маккаби Бней Рейне» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/2026.

Зе Турбо выступает в составе нижегородского клуба с лета 2023 года. За этот период форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Пари НН» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 450 тыс.

После двух туров чемпионата Израиля «Маккаби Бней Рейне» занимает 12-е место.

Материалы по теме
Официально
Полузащитник «Пари НН» Трошечкин перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android