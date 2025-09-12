«Пари НН» объявил о переходе форварда Зе Турбо в клуб из Израиля на правах аренды

«Пари Нижний Новгород» в телеграм-канале объявил о переходе 28-летнего нападающего Зе Турбо в израильский «Маккаби Бней Рейне» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/2026.

Зе Турбо выступает в составе нижегородского клуба с лета 2023 года. За этот период форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Пари НН» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 450 тыс.

После двух туров чемпионата Израиля «Маккаби Бней Рейне» занимает 12-е место.

