Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Рубин — Динамо Мх, результат матча 12 сентября 2025, счёт 1:0, 8-й тур РПЛ 2025/2026

«Рубин» победил «Динамо» Махачкала в стартовом матче 8-го тура РПЛ, Даку забил
Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

Единственный мяч в игре был забит на 27-й минуте. Нападающий Мирлинд Даку вывел «Рубин» вперёд точным ударом с 11 метров.

Победа позволила казанской команде довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
«Рубин» выиграл у махачкалинского «Динамо»! И вошёл в топ-5 РПЛ! LIVE
Live
