«Рубин» победил «Динамо» Махачкала в стартовом матче 8-го тура РПЛ, Даку забил

Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 27-й минуте. Нападающий Мирлинд Даку вывел «Рубин» вперёд точным ударом с 11 метров.

Победа позволила казанской команде довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке.