Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, состоялся один матч 10-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч 10-го тура Первой лиги 12 сентября:

«Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск — 2:3.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел». Команда набрала 22 очка за девять матчей. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал» (20). В зоне стыковых встреч за выход в Мир РПЛ находятся костромской «Спартак» (20) и челнинский «КАМАЗ» (18). В зоне вылета находятся «Торпедо» (6) и «Чайка» (6). Замыкает турнирную таблицу саратовский «Сокол», который набрал четыре очка.