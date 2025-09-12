«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут побороться за 17-летнего таланта из «Аякса» — TT

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» входят в число клубов, проявляющих интерес к 17-летнему полузащитнику «Аякса» Йорти Мокио. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Челси» также тщательно изучил кандидатуру бельгийского футболиста. Лондонский клуб рассматривает Мокио в качестве варианта на будущее. Подчёркивается, что «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» тоже следят за игроком нидерландского гранда.

Мокио принял участие в 21 матче в составе взрослой команды «Аякса», в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

