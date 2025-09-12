Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Агент Матвея Кисляка высказался о зарплате игрока в ЦСКА

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал о повышении зарплаты своего клиента.

«Роман Бабаев говорил мне, что это беспрецедентный случай для ЦСКА: зарплату поднимают без увеличения срока контракта. Теперь Матвей получает на уровне лидеров. Это говорит о любви клуба к Кисляку», – приводит слова Маньякова Sports.ru.

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Кисляк провёл семь матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи. Кроме этого, хавбек забил дебютный гол за сборной России во встрече с Катаром (4:1). Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Фенербахче» и «Бешикташа».

