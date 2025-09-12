Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пусть считают, что в «Чертаново» не разбирались в футболе». Ларин об уходе Кисляка в ЦСКА

«Пусть считают, что в «Чертаново» не разбирались в футболе». Ларин об уходе Кисляка в ЦСКА
Комментарии

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отказался обсуждать причины перехода полузащитника Матвея Кисляка в московский ЦСКА. Хавбек присоединился к команде армейцев U16 в январе 2020 года.

«Про причины ухода Матвея в ЦСКА говорить не хочется. Пусть все считают, что мы в «Чертаново» не разбирались в футболе», — приводит слова Ларина Sports.ru.

Матвей Кисляк является воспитанником «Чертаново». За основную команду ЦСКА 20-летний полузащитник провёл 53 матча во всех турнирах, забил семь голов и оформил четыре результативные передачи. В летнее трансферное окно интерес к игроку приписывали турецким «Фенербахче» и «Бешикташу».

Материалы по теме
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Эксклюзив
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android