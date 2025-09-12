«Пусть считают, что в «Чертаново» не разбирались в футболе». Ларин об уходе Кисляка в ЦСКА

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отказался обсуждать причины перехода полузащитника Матвея Кисляка в московский ЦСКА. Хавбек присоединился к команде армейцев U16 в январе 2020 года.

«Про причины ухода Матвея в ЦСКА говорить не хочется. Пусть все считают, что мы в «Чертаново» не разбирались в футболе», — приводит слова Ларина Sports.ru.

Матвей Кисляк является воспитанником «Чертаново». За основную команду ЦСКА 20-летний полузащитник провёл 53 матча во всех турнирах, забил семь голов и оформил четыре результативные передачи. В летнее трансферное окно интерес к игроку приписывали турецким «Фенербахче» и «Бешикташу».