Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дивеева прокомментировал продление контракта футболиста с ЦСКА

Агент Дивеева прокомментировал продление контракта футболиста с ЦСКА
Комментарии

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал продление контракта футболиста с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2028/2029.

— Подписали контракт на улучшенных условиях. Переговоры были достаточно быстрыми.

— Но почему продлили всего на один год, по сравнению с прошлым соглашением?
— Нормальный срок. Представляете, это же целый год, — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Игорь Дивеев перешёл в ЦСКА в 2019 году и за это время принял участие в 192 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 8 млн.

Материалы по теме
Официально
ЦСКА продлил контракт с Игорем Дивеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android