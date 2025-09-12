Агент Дивеева прокомментировал продление контракта футболиста с ЦСКА

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал продление контракта футболиста с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2028/2029.

— Подписали контракт на улучшенных условиях. Переговоры были достаточно быстрыми.

— Но почему продлили всего на один год, по сравнению с прошлым соглашением?

— Нормальный срок. Представляете, это же целый год, — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Игорь Дивеев перешёл в ЦСКА в 2019 году и за это время принял участие в 192 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 8 млн.