Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аморим: надеюсь увидеть, что Байындыр играет так же хорошо, как ван дер Сар

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил, кто может стать следующим Эдвином ван дер Саром для манкунианцев.

«На этой неделе я надеюсь увидеть, что Алтай Байындыр играет так же хорошо, как ван дер Сар. Тогда в будущем им [вратарям «Манчестер Юнайтед»] придётся бороться за место в составе. Мы как команда можем помочь вратарям стать лучше. Этим и занимаемся», — приводит слова Аморима Sky Sports.

В воскресенье, 14 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ван ден Сар выступал в составе «красных дьяволов» с 2005 по 2011 год. За этот период он четыре раза становился чемпионом Англии и один раз взял Лигу чемпионов.

Аморим — о матче с «Сити»: это лучшая команда с лучшим тренером в лиге, но мы готовы

