Даку прокомментировал победу «Рубина» над махачкалинским «Динамо»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0), а также высказался о дебюте новичка казанцев Андерсона Арройо. Даку стал автором единственного гола во встрече.

«Знали, что будет непростой матч, так как «Динамо» — хорошая, молодая команда. Очень рады, что удалось набрать три очка. Надеемся вернуться на победную поступь.

За команду дебютировал Андерсон Арройо, очень рад за него, поздравляю. Будем рассказывать ему, что РПЛ — непростой чемпионат, здесь нужно полностью выкладываться, а любая команда может обыграть любую», — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

Победа позволила казанской команде довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке.