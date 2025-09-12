Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даку прокомментировал победу «Рубина» над махачкалинским «Динамо»

Даку прокомментировал победу «Рубина» над махачкалинским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0), а также высказался о дебюте новичка казанцев Андерсона Арройо. Даку стал автором единственного гола во встрече.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

«Знали, что будет непростой матч, так как «Динамо» — хорошая, молодая команда. Очень рады, что удалось набрать три очка. Надеемся вернуться на победную поступь.

За команду дебютировал Андерсон Арройо, очень рад за него, поздравляю. Будем рассказывать ему, что РПЛ — непростой чемпионат, здесь нужно полностью выкладываться, а любая команда может обыграть любую», — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

Победа позволила казанской команде довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке.

Материалы по теме
Даку догнал Батракова в списке лучших бомбардиров РПЛ нынешнего сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android