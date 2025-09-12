«Команда производит впечатление». Джику — о первой тренировке в «Спартаке»

Новоиспечённый защитник «Спартака» Александер Джику поделился впечатлениями от своей первой тренировки в московской команде.

«Всё прекрасно, всё хорошо прошло. Получил эти первые минуты, поработал с новыми партнёрами по команде. У нас сильная, хорошая команда. В принципе, я так всё и ожидал, сегодня это подтвердилось.

Удивило ли меня что-то или кто-то на тренировке? Не могу сказать, что кто-то конкретно чем-то удивил, но в целом команда, конечно, производит впечатление. У нас хорошая тренировка прошла. Главный тренер тоже подсказывал отлично, поэтому сейчас я с нетерпением жду уже официальных матчей, чтобы увидеть всё на поле», — сказал Джику в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале красно-белых.

Красно-белые объявили о подписании контракта с Джику 9 сентября. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на два года.

