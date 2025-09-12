Агент игрока ЦСКА Кисляка рассказал, как проходили переговоры с «Фенербахче» в летнее ТО

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал о ходе переговоров с «Фенербахче» в летнее трансферное окно и назвал тренера из итальянской Серии А, которому нравится игра футболиста сборной России.

«Я обыденно воспринял интерес турок, потому что ЦСКА – топ-клуб, а Кисляк по некоторым статистическим метрикам входит в топ молодых игроков. Я слетал в Стамбул, встретился с президентом «Фенера» Али Кочем и Оканом Озганом, который тогда исполнял роль спортивного директора. Мы хорошо пообщались, но я объяснил, что у Кисляка ещё четыре года по контракту с ЦСКА, а отступные в нем не прописаны. По личным условиям мы с вами сойдёмся, однако сначала вам нужно договориться с ЦСКА.

Когда разговаривали с «Фенером», я им сказал, что при всём уважении их можно рассматривать как промежуточный этап. Они ответили, что совсем не против, потому что хотят зарабатывать. При этом я знаю, что Кисляк нравится, например, [тренеру «Фиорентины»] Стефано Пиоли. Но этим летом было уже поздно: они взяли Фаццини», – приводит слова Маньякова Sports.ru.