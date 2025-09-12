Зарплата Андре Онана в «Трабзонспоре» будет выше, чем в «Манчестер Юнайтед» — Романо

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, перешедший в «Трабзонспор» на правах аренды 11 сентября, в Турции будет зарабатывать больше, чем в английской Премьер-лиге. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, оклад вратаря будет выше того, что был в Англии, из-за гонорара за подписание контракта и других бонусов.

По данным источника, камерунец стал самым высокооплачиваемым футболистом «Трабзонспора» и одним из самых высокооплачиваемых в турецкой Суперлиге. Напомним, Онана отправился в Турцию на условиях бесплатной аренды без права выкупа до конца сезона-2025/2026.

«Манчестер Юнайтед» приобрёл бельгийского вратаря Сенне Ламменса из «Антверпена» в последний день трансферного окна в Европе. Сделка оценивается в € 21 млн. Ранее «Трабзонспор» продал основного голкипера Угурджана Чакыра в «Галатасарай» за € 27,5 млн.