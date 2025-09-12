Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зарплата Андре Онана в «Трабзонспоре» будет выше, чем в «Манчестер Юнайтед» — Романо

Зарплата Андре Онана в «Трабзонспоре» будет выше, чем в «Манчестер Юнайтед» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, перешедший в «Трабзонспор» на правах аренды 11 сентября, в Турции будет зарабатывать больше, чем в английской Премьер-лиге. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, оклад вратаря будет выше того, что был в Англии, из-за гонорара за подписание контракта и других бонусов.

По данным источника, камерунец стал самым высокооплачиваемым футболистом «Трабзонспора» и одним из самых высокооплачиваемых в турецкой Суперлиге. Напомним, Онана отправился в Турцию на условиях бесплатной аренды без права выкупа до конца сезона-2025/2026.

«Манчестер Юнайтед» приобрёл бельгийского вратаря Сенне Ламменса из «Антверпена» в последний день трансферного окна в Европе. Сделка оценивается в € 21 млн. Ранее «Трабзонспор» продал основного голкипера Угурджана Чакыра в «Галатасарай» за € 27,5 млн.

Материалы по теме
Вратаря «МЮ» погубил его собственный имидж. Хотя по статистике у Онана всё не так плохо
Вратаря «МЮ» погубил его собственный имидж. Хотя по статистике у Онана всё не так плохо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android