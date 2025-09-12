Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Новичок «Спартака» Джику ответил, кто ему будет помогать в адаптации в команде

Новоиспечённый защитник «Спартака» Александер Джику ответил, кто из футболистов команды будет помогать ему в адаптации в первую очередь.

«Наверное, прежде всего Кристофер и Тео, потому что они тоже говорят на французском. В это отношении, конечно, проще коммуницировать, но в целом здесь, в клубе, в команде всё прекрасно, потому что много людей, мне уже помогали, со мной общались, поэтому я думаю, что всё пройдёт прекрасно», — сказал Джику в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале красно-белых.

Красно-белые объявили о подписании контракта с Джику 9 сентября. Трудовое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года.

