Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Возьми ответственность на себя». Тренер «Динамо» Мх Биджиев резко высказался о работе VAR

«Возьми ответственность на себя». Тренер «Динамо» Мх Биджиев резко высказался о работе VAR
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о работе судей VAR после поражения во встрече 8-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (0:1). Единственный гол в матче был забит с пенальти, назначенном после вмешательства VAR. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

«Хотелось бы сказать про пенальти в наши ворота. То, что там был повтор, VAR… Пока что это всё выглядит неубедительно. На VAR сегодня работал Владимир Москалёв, опытный арбитр. Если ты видишь, что там пенальти, то возьми на себя ответственность, не нужно звать судей к монитору. Получается, что когда вы судей к монитору зовёте, то в 99% случаев вы их провоцируете на то, чтобы поменяли своё решение. У Сергея Иванова была нормальная позиция, он был рядом. Но то, что вы зовёте к монитору, вынуждает их менять своё решение. Вы опытные судьи, возьмите на себя и тогда отвечайте перед всеми. В том году мы больше всех пострадали от решений VAR, сейчас ситуация практически повторяется», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Победа позволила казанской команде довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке.

