Кристофер Ву ответил, кого может выделить в «Спартаке» после первой тренировки

Новоиспечённый центральный защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил, может ли он выделить кого-то из футболистов красно-белых после первой тренировки с командой.

«Много кого на самом деле. Все футболисты высокого уровня, высокого качества. Отмечу, наверное, Барко. У него техника очень высокого уровня», — сказал Ву в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале красно-белых.

Московский клуб объявил о переходе Ву из «Ренна» 5 сентября. Защитник подписал контракт, рассчитанный до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 6 млн.

