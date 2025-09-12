«Мы рады и гордимся». Мантуан высказался об игре Сантоса и Энрике за сборную Бразилии

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан высказался об игре защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса и вингера Луиса Энрике за сборную Бразилии во время сентябрьской международной паузы.

— Дуглас Сантос и Луис Энрике ездили в сборную Бразилии. Когда вернулись, наверняка было много рассказов, разговоров. Расскажите, что рассказывали, что обсуждали.

— Да, немножко успели обсудить. Оба счастливы, что смогли проявить себя, очень хорошую игру показать. Мы тоже рады и гордимся, что они так хорошо проявили себя в игре за национальную команду. Надеемся, они продолжат в таком же хорошем расположении духа выступать за клуб и это поможет нам в воскресной игре, — приводит слова Мантуана официальный сайт клуба.

Ранее Дуглас Сантос получил российский паспорт и право выступать за сборную России, однако после получения вызова в национальную команду Бразилии вновь сменил спортивное гражданство на бразильское.

«Зенит» встретится с «Балтикой» в рамках 8-го тура Мир РПЛ, игра пройдёт 14 сентября в Калининграде.