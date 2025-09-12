Скидки
Тренер «Ньюкасла» Хау рассказал, в какой момент у него испортились отношения с Исаком

Тренер «Ньюкасла» Хау рассказал, в какой момент у него испортились отношения с Исаком
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о работе с экс-форвардом «сорок» Александером Исаком, перешедшим в «Ливерпуль» в последний день трансферного окна за £ 125 млн (€ 145 млн).

«У нас с Алексом всегда были прекрасные отношения. Мне нравилось работать с ним, и я надеюсь, что ему нравилось работать с нами. Это было взаимовыгодно. Мы помогли ему стать тем игроком, которым он отчасти является сегодня, а он помог нам как команде достичь невероятных высот. Он был частью очень успешной команды.

Но если говорить подробнее, то в тот момент, когда он объявил забастовку, наши отношения действительно изменились. Думаю, это был, пожалуй, поворотный момент в наших отношениях. С этого момента общение стало затруднительным. Я не буду вдаваться в подробности», – приводит слова Хау ESPN.

Комментарии
