Холанд: может прозвучать высокомерно, но ещё до перехода в АПЛ знал, что покажу себя здесь

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что не сомневался в своём успехе в Англии до перехода в стан «горожан» летом 2022 года.

«Я знал, что добьюсь успеха. Возможно, это прозвучит несколько высокомерно… Я знал, что приеду сюда [в Англию] и покажу себя», — сказал норвежский футболист в интервью Sky Sports.

В первый сезон в составе «Манчестер Сити» Холанд выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Форвард принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 52 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года.

