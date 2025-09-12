Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал продление контракта с московским клубом

Бразильский полузащитник Бителло высказался о продлении своего трудового соглашения с московским «Динамо». Ранее пресс-служба бело-голубых сообщила о подписании с футболистом договора, который связывает игрока и клуб до лета 2031 года.

«Слава богу, это очередное достижение. Очень рад продлить контракт с московским «Динамо». Мы всё ещё вместе», — приводит слова Бителло издание Globo.

Бителло перешёл в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. По данным СМИ, бело-голубые заплатили за его трансфер € 10 млн. Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться на родину. В услугах игрока был заинтересован «Ботафого».