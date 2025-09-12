Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал продление контракта с московским клубом

Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал продление контракта с московским клубом
Комментарии

Бразильский полузащитник Бителло высказался о продлении своего трудового соглашения с московским «Динамо». Ранее пресс-служба бело-голубых сообщила о подписании с футболистом договора, который связывает игрока и клуб до лета 2031 года.

«Слава богу, это очередное достижение. Очень рад продлить контракт с московским «Динамо». Мы всё ещё вместе», — приводит слова Бителло издание Globo.

Бителло перешёл в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. По данным СМИ, бело-голубые заплатили за его трансфер € 10 млн. Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться на родину. В услугах игрока был заинтересован «Ботафого».

Материалы по теме
Топ-события субботы: Карпин против «Спартака» в РПЛ, «Авангард» — «Динамо» в КХЛ и биатлон
Топ-события субботы: Карпин против «Спартака» в РПЛ, «Авангард» — «Динамо» в КХЛ и биатлон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android