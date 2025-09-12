Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Бителло: Карпин выглядит лет на 30, а не на 56

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о физической форме 56-летнего главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

— Как оценишь физическую форму Карпина?
— О, я даже как-то пошутил с ним на этот счёт. Потому что мы видим некоторых игроков, которые завершают карьеру и, скажем так, немного расслабляются, теряют прежнюю форму. Несмотря на возраст, у Карпина потрясающее физическое состояние.

— На сколько лет, на твой взгляд, выглядит Карпин?
— О футболистах часто говорят, что у нас есть возраст, когда мы находимся на пике формы. Обычно это промежуток от 28 до 30 лет. Вот наш тренер сейчас как будто на пике формы. Я бы как раз сказал, что Карпин выглядит лет на 30, а не на 56, — приводит слова Бителло Legalbet.

После семи стартовых туров Мир РПЛ бело-голубые набрали восемь очков и идут на девятом месте.

