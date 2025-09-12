Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Хавбек «Рубина» Иву прямо с поля записал обращение к фанатам после победы над «Динамо» Мх
Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву, находясь на поле, записал видеообращение к болельщикам казанской команды после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

«Спасибо за вашу поддержку. Нам очень нужна была эта победа, и мы её добились. Спасибо за поддержку! Давай, «Рубин», — сказал Иву в видео, опубликованном пресс-службой казанской команды в телеграм-канале.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Рубина».

Победа позволила «Рубину» довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке.

