«Манчестер Юнайтед» расследует кражу бутс у женской команды манкунианцев

«Манчестер Юнайтед» начал расследование после того, как у нескольких футболисток женской команды пропали бутсы по пути на матч отбора женской Лиги чемпионов с «Бранном». Несмотря на то что команда успела решить проблему с экипировкой, потратив на неё несколько тысяч фунтов стерлингов в одном из норвежских магазином, манкунианцы всё равно проиграли в выездной встрече.

«Во время поездки в Берген пропала сумка с бутсами некоторых наших игроков. Мы выясняем, как это произошло. Тем временем мы приобрели новые бутсы для всех пострадавших игроков», – приводит слова представителя «МЮ» ESPN.

Ответный матч женская команда «Манчестер Юнайтед» проведёт на своём поле 18 сентября.