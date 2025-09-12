Скидки
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» расследует кражу бутс у женской команды манкунианцев

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» начал расследование после того, как у нескольких футболисток женской команды пропали бутсы по пути на матч отбора женской Лиги чемпионов с «Бранном». Несмотря на то что команда успела решить проблему с экипировкой, потратив на неё несколько тысяч фунтов стерлингов в одном из норвежских магазином, манкунианцы всё равно проиграли в выездной встрече.

Лига Чемпионов (ж) . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
11 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Бранн (ж)
Норвегия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед (ж)
Англия
1:0    

«Во время поездки в Берген пропала сумка с бутсами некоторых наших игроков. Мы выясняем, как это произошло. Тем временем мы приобрели новые бутсы для всех пострадавших игроков», – приводит слова представителя «МЮ» ESPN.

Ответный матч женская команда «Манчестер Юнайтед» проведёт на своём поле 18 сентября.

