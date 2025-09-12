Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
ESPN: «Зениту» интересен 18-летний нападающий «Коринтианса», его отступные — € 100 млн

ESPN: «Зениту» интересен 18-летний нападающий «Коринтианса», его отступные — € 100 млн
«Зенит» проявляет интерес к 18-летнему форварду «Коринтианса» Ги Негао. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в контракте нападающего прописаны отступные для зарубежных команд в размере € 100 млн. Подчёркивается, что бразильскому клубу принадлежат 80% прав на футболиста, остальные 20% — самому игроку.

Негао дебютировал в составе взрослой команды «Коринтианса» минувшим летом. На текущий момент форвард принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

