Тренер «Торпедо»: нет оправдания поражению от «Волги», вся ответственность за него на мне

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Сергей Жуков прокомментировал поражение в матче 10-го тура Лиги PARI с ульяновской «Волгой» (2:3).

«У меня нет оправдания этому поражению. Если исходить из матча, мы вышли вперёд при равной игре, и во втором тайме при счёте 1:0 у нас было предостаточно моментов, чтобы увеличить счёт: у Каштанова, у Юшина. Мы не реализовали те моменты, которые были достаточно весомыми. Должны были выжимать максимум из этих моментов. Не забили, пропустили две атаки. Ничто не способствовало какой-то организации игры команды соперников. Мы не добежали, недоглядели, не доиграли. Получили эти ненужные голы в свои ворота.

Все понимают, что мы не должны проигрывать такие матчи. Их нужно доводить до логического завершения. Но что случилось, то случилось. Вся ответственность за поражение на мне, потому что ребята старались как могли. Значит, я недонастроил и не подготовил команду должным образом», — приводит слова Жукова официальный сайт клуба.