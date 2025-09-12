Радимов высказался о пенальти в ворота «Динамо» Мх, с которого «Рубин» забил победный гол

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал решение арбитра Сергея Иванова назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с казанским «Рубином» в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард казанцев Мирлинд Даку реализовал удар с 11 метров, забив единственный мяч в игре.

«Как я понимаю, Мрезиг попал рукой в лицо Безрукова. Это, конечно, пенальти. Мрезиг неумышленно это делал, боролся за позицию, но попал рукой. Иванов посмотрел несколько раз повтор с разных камер. Причём, я так понимаю, это было в игровом моменте, мяч как раз адресовался в ту точку, в которую бежал футболист «Рубина». То есть игрок казанцев мог ударить по мячу, этот момент и трактуется как пенальти», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Победа позволила казанской команде довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке.