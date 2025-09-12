Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» сняло с должности и. о. главного тренера Жукова после поражения от «Волги»

«Торпедо» сняло с должности и. о. главного тренера Жукова после поражения от «Волги»
Комментарии

Московское «Торпедо» объявило об уходе со своего поста исполняющего обязанности главного тренера Сергея Жукова после поражения от ульяновской «Волги» со счётом 2:3. Наставник продолжит работу в структуре клуба, руководя молодёжной командой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 3
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Юшин – 33'     1:1 Воронин – 77'     1:2 Каменщиков – 79'     2:2 Каштанов – 83'     2:3 Новиков – 90+2'    

Жуков был назначен на должность и. о. главного тренера 1 сентября. За это время команда сыграла три матча Первой лиги, ни разу не сумев победить. С «Уфой» (0:0) и «КАМАЗом» (1:1) в большинстве сыграли вничью и уступили «Волге».

На старте сезона команду возглавлял Олег Кононов. Экс-наставника «Спартака» уволили после четырёх туров чемпионата.

Материалы по теме
Тренер «Торпедо»: нет оправдания поражению от «Волги», вся ответственность за него на мне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android