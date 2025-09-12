«Торпедо» сняло с должности и. о. главного тренера Жукова после поражения от «Волги»

Московское «Торпедо» объявило об уходе со своего поста исполняющего обязанности главного тренера Сергея Жукова после поражения от ульяновской «Волги» со счётом 2:3. Наставник продолжит работу в структуре клуба, руководя молодёжной командой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Жуков был назначен на должность и. о. главного тренера 1 сентября. За это время команда сыграла три матча Первой лиги, ни разу не сумев победить. С «Уфой» (0:0) и «КАМАЗом» (1:1) в большинстве сыграли вничью и уступили «Волге».

На старте сезона команду возглавлял Олег Кононов. Экс-наставника «Спартака» уволили после четырёх туров чемпионата.