Анчелотти заявил, что хотел бы тренировать сборную Бразилии до 2030 года

Анчелотти заявил, что хотел бы тренировать сборную Бразилии до 2030 года
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что ему комфортно работать с этой национальной командой, и выразил готовность возглавлять её до 2030 года.

«Конечно, было бы здорово [остаться в сборной Бразилии до 2030 года]. Да, я хотел тренировать сборную Бразилии [с 2023 года]. Чемпионат мира для Бразилии — нечто особенное. Я подписал контракт на год. После чемпионата мира будущее открыто. На тот момент я посчитал правильным подписать контракт на год. У меня нет проблем с продлением, если федерация этого захочет. Я и моя семья очень рады находиться здесь. У нас ещё будет время поговорить об этом», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Анчелотти был назначен на должность главного тренера бразильской национальной команды 26 мая 2025 года.

«Поле решит». Анчелотти — о составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

