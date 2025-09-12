Анчелотти заявил, что хотел бы тренировать сборную Бразилии до 2030 года

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что ему комфортно работать с этой национальной командой, и выразил готовность возглавлять её до 2030 года.

«Конечно, было бы здорово [остаться в сборной Бразилии до 2030 года]. Да, я хотел тренировать сборную Бразилии [с 2023 года]. Чемпионат мира для Бразилии — нечто особенное. Я подписал контракт на год. После чемпионата мира будущее открыто. На тот момент я посчитал правильным подписать контракт на год. У меня нет проблем с продлением, если федерация этого захочет. Я и моя семья очень рады находиться здесь. У нас ещё будет время поговорить об этом», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Анчелотти был назначен на должность главного тренера бразильской национальной команды 26 мая 2025 года.

