«Байер» вдевятером одержал победу над «Айнтрахтом» в первом матче без тен Хага

Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским «Байером» и «Айнтрахтом» из Франкфурта. Команды играли на стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Дениз Айтекин (Оберасбах). Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

На 10-й минуте защитник «Байера» Алехандро Гримальдо открыл счёт в матче. На 45+4-й минуте нападающий Патрик Шик удвоил преимущество «фармацевтов», реализовав пенальти. На 52-й минуте атакующий полузащитник «Айнтрахта» Джан Узун отыграл один мяч. На 59-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Роберта Андриха. На 90+2-й минуте новичок «Байера» Игнасио Фернандес досрочно покинул поле после двух жёлтых карточек. На 90+8-й минуте Гримальдо оформил дубль прямым ударом со штрафного.

Напомним, матч с «Айнтрахтом» стал для «Байера» первым под руководством нового главного тренера Каспера Юльманна. На своём посту датчанин сменил уволенного перед паузой на матчи сборных Эрика тен Хага, который возглавил «Байер» в июле и покинул команду после трёх игр.