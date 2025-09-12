Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Байер — Айнтрахт, результат матча 12 сентября 2025, счёт 3:1, 3-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» вдевятером одержал победу над «Айнтрахтом» в первом матче без тен Хага
Аудио-версия:
Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским «Байером» и «Айнтрахтом» из Франкфурта. Команды играли на стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Дениз Айтекин (Оберасбах). Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
12 сентября 2025, пятница. 21:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Гримальдо – 10'     2:0 Шик – 45+4'     2:1 Узун – 52'     3:1 Гримальдо – 90+8'    
Удаления: Андрих – 59', Фернандес – 90+2' / нет

На 10-й минуте защитник «Байера» Алехандро Гримальдо открыл счёт в матче. На 45+4-й минуте нападающий Патрик Шик удвоил преимущество «фармацевтов», реализовав пенальти. На 52-й минуте атакующий полузащитник «Айнтрахта» Джан Узун отыграл один мяч. На 59-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Роберта Андриха. На 90+2-й минуте новичок «Байера» Игнасио Фернандес досрочно покинул поле после двух жёлтых карточек. На 90+8-й минуте Гримальдо оформил дубль прямым ударом со штрафного.

Напомним, матч с «Айнтрахтом» стал для «Байера» первым под руководством нового главного тренера Каспера Юльманна. На своём посту датчанин сменил уволенного перед паузой на матчи сборных Эрика тен Хага, который возглавил «Байер» в июле и покинул команду после трёх игр.

