Главная Футбол Новости

Тренер «БроукБойз» Алан Гатагов оценил текущую форму Смолова и Ари

Тренер «БроукБойз» Алан Гатагов оценил текущую форму Смолова и Ари
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер медиаклуба «БроукБойз» Алан Гатагов высказался о текущей форме 35-летнего Фёдора Смолова и 39-летнего Ари. Экс-футболисты РПЛ выступают за медийную команду в Фонбет Кубке России. Накануне «БроукБойз» вышли в 1/32 финала Пути регионов, обыграв «Леон Сатурн» (2:0). Смолов и Ари забили по голу.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 2
Broke Boys
0:1 Смолов – 64'     0:2 Ари – 90+6'    

— Как вы оцените форму Фёдора Смолова и Ари?
— 10 из 10. Знаете, я думал в 10‑х годах, когда как раз играл Ари, когда мы только начинали с Федей Смоловым, что мы были футболисты слабого уровня. Когда смотришь на то, как вышли играть Ари и Федя, становится понятно, что у нас был хороший уровень футбола.

— Они могли бы сейчас еще поиграть в РПЛ?
— Спокойно, главное — мотивация. Я спрашивал, откуда у Ари столько мотивации. Он говорит, что просто любит футбол, и всё. Он раньше всех приходит на тренировку и позже всех уходит с неё, — сказал Гатагов «Матч ТВ».

В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России «БроукБойз» встретятся с командой «Сокол».

Комментарии
Новости. Футбол
