Романо назвал игрока, с которым «МЮ» хочет продлить контракт как можно скорее

«Манчестер Юнайтед» хочет в ближайшее время обсудить новый контракт с центральным защитником Лисандро Мартинесом. Действующее трудовое соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до лета 2027 года. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцы не оказывают давления на игрока и ждут завершения его реабилитации после травмы крестообразных связок, полученной им в феврале 2025 года. Подчёркивается, что «красные дьяволы» попытаются ускорить процесс продления контракта с Мартинесом, как только защитник приблизится к возвращению на поле.

Аргентинец выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

