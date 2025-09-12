Рашид Рахимов высказался о победе «Рубина» над махачкалинским «Динамо» в 8-м туре РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу своих подопечных над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«Тяжёлая победа, трудовая, но, наверное, в матче «Рубин» — «Динамо» Махачкала другой быть не должно. Мы об этом говорили, что будет очень тяжёлая встреча с большим количеством единоборств, борьбы, потерь мяча. Очень важно в этих ситуациях не терять концентрацию. Если вы проанализируете все матчи Махачкалы и предыдущий с московским «Динамо», там было точно так же — очень много борьбы.

Поэтому к этому нужно быть готовыми и, естественно, искать в тех моментах, когда навязывается эта борьба, хорошие выходы. Они у нас получались в первом тайме, во втором мы, к сожалению, после всех этих подборов, выигранных мячей очень много загубили. Очень много ситуаций, где можно было выходить в быструю контратаку, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Победа позволила «Рубину» довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке.