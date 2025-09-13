«Севилья» сыграла вничью с «Эльче» благодаря голу на 85-й минуте в матче 4-го тура Ла Лиги

Завершён матч 4-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Севилья» и «Эльче». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья). Главным арбитром матча выступил Хавьер Альберола Рохас.

На 28-й минуте нападающий андалусийцев Исаак Ромеро открыл счёт в этой игре. В начале второго тайма португальский форвард Андре Силва восстановил равенство на табло, а на 70-й минуте Рафаэль Мир вывел гостей вперёд в этом матче. В концовке встречи Херард Фернандес с передачи новичка клуба Алексиса Санчеса забил второй гол хозяев.

После этой встречи «Севилья» находится на 11-м месте с четырьмя очками. «Эльче» с шестью очками располагается на шестом месте.