«Севилья» сыграла вничью с «Эльче» благодаря голу на 85-й минуте в матче 4-го тура Ла Лиги

Комментарии

Завершён матч 4-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Севилья» и «Эльче». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья). Главным арбитром матча выступил Хавьер Альберола Рохас.

Испания — Примера . 4-й тур
12 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 2
Эльче
Эльче
1:0 Ромеро – 28'     1:1 А. Силва – 54'     1:2 Мир – 70'     2:2 Фернандес – 85'    

На 28-й минуте нападающий андалусийцев Исаак Ромеро открыл счёт в этой игре. В начале второго тайма португальский форвард Андре Силва восстановил равенство на табло, а на 70-й минуте Рафаэль Мир вывел гостей вперёд в этом матче. В концовке встречи Херард Фернандес с передачи новичка клуба Алексиса Санчеса забил второй гол хозяев.

После этой встречи «Севилья» находится на 11-м месте с четырьмя очками. «Эльче» с шестью очками располагается на шестом месте.

