Гвардиола ответил, когда он покинет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своём в будущем в клубе в преддверии матча 4-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 14 сентября.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я много раз говорил о незнании, что будет [в будущем]. Результаты определяют положение, и я должен провести хороший сезон. Не останусь, если почувствую, что клубу нужны перемены. Однако сейчас я как никогда хочу это сделать после того, что произошло в прошлом сезоне.

Я говорю это не только из-за того, что сделал в прошлом. Мне нравится смотреть в будущее. Но сколько я ещё пробуду здесь? Когда только пришёл в клуб и подписал контракт на три года, и представить не мог, что останусь здесь на 10 лет. Так горжусь этим. Я хочу снова и снова помогать команде и клубу», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

Испанский специалист занял должность главного тренера «Манчестер Сити» летом 2016 года.

