«Марсель» в большинстве разгромил «Лорьян» в матче 4-го тура Лиги 1

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Лорьян». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте красную карточку получил футболист «Лорьяна» Дарлин Йонгва. На 13-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд, забив с пенальти. В середине первого тайма защитник Бенжамен Павар укрепил преимущество хозяев. На 33-й минуте полузащитник Эйнджел Гомес довёл счёт до разгромного. В компенсированное ко второму тайму время защитник Найеф Агер забил четвёртый мяч «Марселя» в игре.

После четырёх матчей французской Лиги 1 «Марсель» набрал шесть очков и занимает четвёртое место. «Лорьян» заработал три очка и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре марсельская команда проиграла «Лиону» со счётом 0:1, а «Лорьян» уступил «Лиллю» со счётом 1:7.

