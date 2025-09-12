Скидки
Марсель — Лорьян, результат матча 12 сентября 2025, счет 4:0, 4-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» в большинстве разгромил «Лорьян» в матче 4-го тура Лиги 1
Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Лорьян». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
12 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
4 : 0
Лорьян
Лорьян
1:0 Гринвуд – 13'     2:0 Павар – 20'     3:0 Гомес – 33'     4:0 Агер – 90+3'    
Удаления: нет / Йонгва – 10'

На 10-й минуте красную карточку получил футболист «Лорьяна» Дарлин Йонгва. На 13-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд, забив с пенальти. В середине первого тайма защитник Бенжамен Павар укрепил преимущество хозяев. На 33-й минуте полузащитник Эйнджел Гомес довёл счёт до разгромного. В компенсированное ко второму тайму время защитник Найеф Агер забил четвёртый мяч «Марселя» в игре.

После четырёх матчей французской Лиги 1 «Марсель» набрал шесть очков и занимает четвёртое место. «Лорьян» заработал три очка и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре марсельская команда проиграла «Лиону» со счётом 0:1, а «Лорьян» уступил «Лиллю» со счётом 1:7.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
