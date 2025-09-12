Радимов: «Зенит» вышел из кризиса, который был в начале сезона, состав стабилизировался

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча санкт-петербургского клуба с калининградской «Балтикой» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также высказался о кризисе сине-бело-голубых в начале сезона.

«Зенит» вышел из кризиса, который был в начале сезона. Состав более‑менее стабилизировался, футболисты набирают игровой ритм. Но, с одной стороны, травма у того же Андрея Мостового, по‑моему, Педро тоже не будет. А с другой — «Балтика» играет дома, она набрала хороший ход, будет полный стадион. Поэтому я не могу сказать, что «Зенит» — явный фаворит матча», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В семи стартовых турах «Зенит» набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на третьей строчке и опережает сине-бело-голубых на три очка. Отставание калининградцев от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.