Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Манутан: настраиваемся на то, чтобы продолжить победный путь
Футболист «Зенита» Густаво Мантуан высказался о состоянии игроков команды из Санкт-Петербурга после международной паузы.

— По вашим ощущениям, в каком состоянии сейчас находится команда? Игроки только-только вернулись из расположения сборных. Нужно ли дополнительное время, чтобы сыграться?
— Нет. Я уверен, что каждый из нас готов и сам по себе, и команда в целом готова к предстоящей игре, потому что даже те, кто уезжали в сборные, продолжали тренироваться, играли и получали практику. И те, кто оставался в Петербурге, тоже усиленно работали. Поэтому никаких проблем. Все мы готовы.

— Перед паузой несколько важных побед одержал «Зенит». Насколько они добавили уверенности футболистам?
— Конечно, побеждать всегда очень важно для поддержания духа, для того, чтобы уверенность в себе не пропадала. Тем более очень важно побеждать в родных стенах. Поэтому все работаем, все настраиваемся на то, чтобы продолжить этот победный путь, чтобы эта уверенность только крепла, — приводит слова Мантуана официальный сайт клуба.

