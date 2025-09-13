«Проигрывать — это не круто». Холанд — о неудачном начале сезона для «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил старт сезона для «горожан» в чемпионате Англии, в котором они потерпели поражения в двух матчах из трёх. Также норвежец рассказал, что команде нужно сделать для исправления ситуации.

«Мы проиграли два матча подряд, это плохо, очень плохо. Нам нужно разобраться в ситуации и вернуться на победный путь. Не можем позволить себе проигрывать, ведь вокруг так много хороших команд. Идеально было бы переломить ситуацию во встрече с «Манчестер Юнайтед» [14 сентября]. Нам всем нужно выложиться по полной, взять себя в руки и начать действовать, потому что до сих пор мы играли недостаточно хорошо.

Проигрывать — это не круто. Подобное раздражает, но нужно использовать ситуацию во благо. Например, в качестве мотивации, чтобы сыграть лучше в следующем матче. Надеюсь, мы так и сделаем. Нам нужно выплеснуть накопившийся внутри нас гнев на поле, чтобы показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Холанда Viaplay.

