В «Динамо» Мх показали разговор Биджиева с командой в раздевалке после проигрыша «Рубину»

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» опубликовала видео разговора главного тренера команды Хасанби Биджиева с игроками после поражения от казанского «Рубина» (0:1) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«Я хочу вам сказать спасибо, особенно за второй тайм. Потому что второй тайм мы провели гораздо лучше, чем первый. В какой-то момент мы чуть-чуть в первом тайме отпустили вожжи, из-за этого получился момент, который вырос в пенальти.

О чём это говорит? Не можем никогда отпускать. Всё время близко, всё время плотно. Второй тайм начали плотно — совсем другая игра. Моменты были, могли забить. Давайте так, сейчас матчи идут один за одним. Сейчас задача — восстановиться, проанализируем спокойно игру и готовимся дальше», — сказал Биджиев команде.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Динамо» Махачкала.

Победа позволила «Рубину» довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке.