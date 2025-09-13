Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» Мх показали разговор Биджиева с командой в раздевалке после проигрыша «Рубину»

В «Динамо» Мх показали разговор Биджиева с командой в раздевалке после проигрыша «Рубину»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» опубликовала видео разговора главного тренера команды Хасанби Биджиева с игроками после поражения от казанского «Рубина» (0:1) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

«Я хочу вам сказать спасибо, особенно за второй тайм. Потому что второй тайм мы провели гораздо лучше, чем первый. В какой-то момент мы чуть-чуть в первом тайме отпустили вожжи, из-за этого получился момент, который вырос в пенальти.

О чём это говорит? Не можем никогда отпускать. Всё время близко, всё время плотно. Второй тайм начали плотно — совсем другая игра. Моменты были, могли забить. Давайте так, сейчас матчи идут один за одним. Сейчас задача — восстановиться, проанализируем спокойно игру и готовимся дальше», — сказал Биджиев команде.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Динамо» Махачкала.

Победа позволила «Рубину» довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке.

Материалы по теме
«Рубин» обошёл «Зенит» и «Спартак»! А Махачкала так и не решила главную проблему. Видео
«Рубин» обошёл «Зенит» и «Спартак»! А Махачкала так и не решила главную проблему. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android