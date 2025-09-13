Генсекретарь РФС: с Аргентиной играть очень дорого, мы просто не готовы столько платить

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном проведении товарищеских матчей со сборными Уругвая, Аргентины и Бразилии.

— Была информация, что соперниками сборной России в этом году могли стать Уругвай и Аргентина. Почему не смогли договориться?

— Речь шла не о конкретных датах, а в принципе о переговорах с этими сборными. Сразу скажу, что играть с Аргентиной очень дорого. $ 10 млн? Это вы ещё очень аккуратную цифру сказали. Мы просто не готовы столько платить. Конечно, есть адекватные суммы, которые можно понять с учётом спонсоров, потому что правда очень хочется с ними сыграть.

К тому же есть графики команд, и с кем-то мы быстрее договариваемся. Мы не можем кого-то конкретного ждать, а потом раз — и сбора национальной команды не получилось, хотя другие команды были готовы приехать. Не будем играть с Боливией, потому что обязательно нужен Уругвай. Боливийцы вообще-то на чемпионат мира вышли.

— А со сборной Бразилии есть какие-то разговоры?

— Да, мы общаемся, — приводит слова Митрофанова Sport24.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).