«Никто этого не ожидал». Тренер «Тоттенхэма» Франк высказался об уходе Дэниела Леви

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал уход Дэниела Леви из руководства лондонского клуба.

«Я бы сказал, что никто этого не ожидал, но решение принято, и мы движемся вперёд. Дэниел заслуживает огромной похвалы. Он проработал здесь 24 года, что, пожалуй, является одним из самых долгих сроков пребывания на посту председателя в Премьер-лиге.

То, чего он добился, тот успех, в котором он сыграл огромную роль, невозможно переоценить, и два важных момента заключаются в том, что он заложил фундамент для будущего, построив этот фантастический тренировочный центр и стадион. Оба они находятся на таком уровне, что мы можем конкурировать с крупными клубами в будущем», – приводит слова Франка издание Goal.

