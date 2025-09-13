Слот рассказал о реакции Кьезы на решение не включать его в заявку «Ливерпуля» на ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот раскрыл, как нападающий команды Федерико Кьеза отреагировал на решение не включать его в заявку на Лигу чемпионов.

«Конечно, это одна из самых сложных задач, которые приходится решать тренеру. Не всегда легко сказать футболисту, что он не будет играть, но ещё сложнее не оказаться в составе.

Я просто объяснил ему, почему мы сделали такой выбор. Конечно, Федерико это не понравилось. Думаю, он понял мои доводы, однако это не значит, что он с ними согласился. Кстати, Кьеза не сказал мне, что не согласен с ними!

Но Федерико дал мне ответ, который вы хотите услышать от игрока. Он будет помогать команде в кубковых матчах и в чемпионате. Одно дело сказать, однако Кьеза ещё и показал это, поскольку очень усердно работал в дни после того, как его не включили [в заявку], чтобы быть готовым к предстоящим испытаниям. Это даже важнее того, что игрок говорит вам», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

17 сентября мерсисайдцы встретятся с мадридским «Атлетико» в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

