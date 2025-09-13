Экс-игрок «МЮ» Антони Марсьяль стал футболистом мексиканского «Монтеррея»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перешёл из греческого АЕКа в мексиканский «Монтеррей». По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 3,8 млн.

Фото: ФК «Монтеррей»

«Универсальность. Техника. Скорость. Опыт. Добро пожаловать, Антони!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х.

Марсьяль является воспитанником «Лиона», ранее он также выступал за «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Севилью». В 24 матчах за АЕК футболист забил девять голов и отдал две результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость француза оценивается в € 7,5 млн.