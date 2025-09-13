«Бавария» открыла памятник Францу Беккенбауэру перед домашним стадионом

«Бавария» торжественно открыла памятник легендарному защитнику мюнхенского клуба и сборной Германии Францу Беккенбауэру перед домашним стадионом «Арена Мюнхен». Президент «красных» Герберт Хайнер высказался о важности нового монумента.

«Этот памятник — часть ДНК «Баварии», отлитая в бронзе. Он символизирует Беккенбауэра и всё, что он воплощал: стиль, характер, «Баварию». Мюнхен получает здесь нечто большее, чем просто памятник — это отражение самого города: гордого, уверенного в себе, элегантного и приземлённого», – приводит слова Хайнера официальный сайт мюнхенцев.

Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы в составе национальной команды. В «Баварии» защитник взял 13 трофеев, в том числе три Кубка европейских чемпионов.