Главная Футбол Новости

Стали известны имена трёх игроков, которыми «Челси» может усилить атаку

Стали известны имена трёх игроков, которыми «Челси» может усилить атаку
«Челси» намерен сделать позицию атакующего полузащитника приоритетной для усиления в следующем году после того, как минувшим летом «синим» не удалось купить Хави Симонса, перешедшего в «Тоттенхэм». Руководство действующего чемпиона Лиги конференций готово выделить средства как минимум ещё на одного атакующего полузащитника мирового уровня. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает хавбека «Астон Виллы» Моргана Роджерса в качестве одной из главных целей на январь или следующее лето.

Также «Челси» изучает кандидатуры Кенана Йылдыза из «Ювентуса» и Малика Фофана из «Лиона». «Синие» могут прибегнуть к этим вариантам, если сделка по переходу Роджерса окажется слишком дорогой или сложной в реализации.

