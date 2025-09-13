Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов: вчера в 11 ночи сорвался трансфер, что вынудило меня плохо спать

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о несостоявшихся летних трансферах казанской команды. Трансферное окно в России закрылось в ночь на 12-е сентября в 00:00 мск.

— Кого вели по ходу трансферного окна?
— Был игрок из чемпионата Турции, чемпионата Израиля и африканский сборник из чемпионата Испании. К сожалению, не удалось. Вчера в 11 ночи сорвался трансфер, что вынудило меня плохо спать, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В последний день трансферного окна «Рубин» осуществил два подписания. Состав команды пополнил французский нападающий Жак-Жюльен Сиве из французского «Генгама» и 25-летний защитник Андерсон Арройо из испанского «Бургоса». Колумбиец дебютировал в Мир Российской Премьер-Лиге, выйдя на замену в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 8-м туре.

