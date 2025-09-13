«ПСЖ» всерьёз думал купить Родриго в случае ухода Баркола в «Ливерпуль» летом — Романо

«ПСЖ» рассматривал вариант с приобретением вингера мадридского «Реала» Родриго Гоэса минувшим летом при условии, если бы вингер Брэдли Баркола перешёл в «Ливерпуль».

«Родриго находился на вершине [трансферного] списка «ПСЖ». В случае если бы Баркола переехал в Англию, у «ПСЖ» была идея приобрести бразильца.

Это план, которым они располагали в июле. Но Баркола не проявил никакого желания уходить, несмотря на интерес «Ливерпуля», поэтому ничего не произошло. Для англичан это был вариант на случай, если Исак не перешёл бы к ним в конечном итоге. Это причина, из-за которой Баркола не ушёл из «ПСЖ».

Никаких конкретных переговоров по Родриго не велось, однако он являлся одним из тех, кого «ПСЖ» рассматривал на позицию крайнего нападающего», — приводит слова Фабрицио Романо Sport.es со ссылкой на YouTube-канал журналиста.

