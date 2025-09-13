«Манчестер Сити» ставит на владение, и сколько у них проблем». Рахимов — об игре без мяча

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на претензию, что его команде проще играть без мяча, когда соперник владеет инициативой. В матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги казанцы принимали на своём поле махачкалинское «Динамо» и одержали победу (1:0).

— В первом тайме владели мячом, но не понимали, что с ним делать. Без мяча «Рубину» привычнее?

— У нас было несколько эпизодов, когда при владении мячом мы разворачивали с фланга на фланг и Кабутов давал передачи, Безруков хорошо забегал, а Шабанхаджай опускался. Три-четыре эпизода таких было. Во всём мире большинство голов забивается в переходных фазах, не во владении мячом. Владеют мячом такие команды, как «Барселона». Тот же «Реал» силён в переходной фазе. «Манчестер Сити» ставит на владение, и сколько у них возникает сейчас проблем. Все подстроились и знают, что происходит. А многие просто владеют мячом на своей половине и дают передачи между защитниками. Это пустое владение, оно ничего не даёт.

Когда мы говорим про владение, нужно иметь набор игроков, умеющих играть под давлением. Иначе будешь терять по 10 раз, получать контратаки и голы в свои ворота. Кто у нас в чемпионате владеет мячом и не имеет проблем? Поэтому делаем акцент на надёжность. А после надёжности уже идёт качество. Ни одна команда не выигрывает турниры без обороны, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Манчестер Сити» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе «горожан» три набранных очка в трёх стартовых турах АПЛ. Во 2-м и 3-м турах подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «Тоттенхэму» (0:2) и «Брайтону» (1:2).